中国、工業情報相を調査　違法行為の疑い、現職は異例

2022年7月28日 18時56分 （共同通信）
　２０２１年３月、記者会見する中国の肖亜慶工業情報相＝北京（共同）

　２０２１年３月、記者会見する中国の肖亜慶工業情報相＝北京（共同）

　【北京共同】中国共産党の中央規律検査委員会は２８日、肖亜慶工業情報相を規律違反や違法行為の疑いで調査していると発表した。現職の閣僚級が調査されるのは異例の事態だ。
　規律検査委員会は、違法行為などの詳細は明らかにしていない。中国では当局による調査がいったん始まると立件される可能性が高い。

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