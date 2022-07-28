関連キーワード
市立船橋15年ぶり6度目 木更津総合との乱打戦制す＜高校野球・千葉＞
第１０４回全国高校野球選手権千葉大会は二十七日、ＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）で決...
7月28日
山田外野手4安打で鼓舞 木更津総合＜高校野球・千葉＞
春の選抜大会出場の木更津総合は、夏の甲子園切符を２年連続で決勝で逃した。３時間４３分の熱闘に...
兄信じ180球完投 夢舞台へ 市立船橋・森本哲星投手（3年）＜高校野球・千葉＞
「最後まで投げ切れ」。仲間の声を支えに、１８０球で完投を果たした。九回裏２死一、二塁のピンチ...
子どもたちと書道交流 我孫子東高生 教える難しさ学ぶ
地域に根ざした活動を推進する千葉県立我孫子東高校（我孫子市新々田）で二十三日、書道部員が地元...
容疑者の立ち回り先から市川市作成の入札資料を押収 村越祐民・前市長の元後援会幹部による入札妨害事件
千葉県市川市の公共工事を巡る入札妨害事件で、公契約関係競売入札妨害の疑いで逮捕された村越祐民（ひろ...
＜新型コロナ＞千葉県で8389人が感染、10人死亡 松戸市役所などでクラスター
千葉県内で27日、新たに8389人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で50〜90代の男女...
7月27日