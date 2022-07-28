＜新型コロナ＞千葉県で過去最多の1万1778人感染　初の1万人超え

2022年7月28日 20時46分
　千葉県内で28日、新たに1万1778人の新型コロナウイルス感染者と70代～90歳以上の男女4人の死亡が発表された。1日の新規感染者の発表数では過去最多で、県内で1万人を超えたのは初めて。
　最新の病床使用率は、医療提供体制が最高レベルの「フェーズ3」（1877床）に上がった27日現在で52.4％。
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