【午前】９時１３分、官邸。１０時８分、末松信介文部科学相。３７分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官。５５分、自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会会長の田中利明大分県佐伯市長らから要望書受け取り。１１時１９分、全国都道府県議会議長会会長の柴田正敏秋田県議会議長らと写真撮影。２８分、同会との懇談会。

【午後】１時２４分、遠藤利明自民党選対委員長。２時３０分、磯崎仁彦官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、寺田稔首相補佐官、外務省の山田重夫外務審議官、海部篤軍縮不拡散・科学部長。３時１６分、斉藤鉄夫国土交通相、藤井直樹国交事務次官。４時２３分、後藤茂之厚生労働相、山際経済再生担当相、木原誠二、磯崎、栗生俊一各官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。５時１８分、後藤厚労相、木原、磯崎、栗生各官房副長官、藤井官房副長官補、森首相補佐官、厚労省の大島事務次官、福島医務技監。３８分、後藤厚労相。６時２０分、報道各社のインタビュー。２６分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」。元宿仁自民党本部事務総長と会食。８時４５分、公邸。



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