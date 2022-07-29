栃木県那須烏山市で二十二〜二十四日に三年ぶりに有観客で開かれた「山あげ祭」の実行委員会は、祭りの関係者から新型コロナウイルスの陽性者が確認されたと発表した。二十五日から関係者に発熱などが相次ぎ、二十七日までにＰＣＲ検査などで七十四人の陽性を確認、そのほか簡易キットで陽性となった人が十三人、体調不良を訴えている人が九人いるという。



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