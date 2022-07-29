巨人の試合再開、結論は３０日　３１日のＤｅＮＡ戦

2022年7月29日 20時42分 （共同通信）
　ＤｅＮＡ―巨人戦の中止を知らせる横浜スタジアムの掲示＝２９日

　ＤｅＮＡ―巨人戦の中止を知らせる横浜スタジアムの掲示＝２９日

　ＤｅＮＡと巨人は２９日、横浜スタジアムで３１日に対戦する試合の開催可否を協議し、結論を３０日に持ち越した。巨人が新型コロナウイルス集団感染によりチーム編成が困難となり、２９、３０日の２試合の対戦が延期されている。
　巨人によると、隔離期間を終えて練習に復帰した選手が試合に出られる状態かを、ぎりぎりまで見極めるために決定を先送りしたという。

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