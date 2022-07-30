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海に流された４４歳父親死亡 娘は意識不明、熊本・天草
２９日午後４時５５分ごろ、熊本県天草市五和町二江の通詞島で３人が海に流されたと通報があった。県警によ...
7月30日
台風５号、奄美を通過 九州南部や四国で大雨の恐れ
台風５号は２９日、日本の南の海上を西寄りに進み、鹿児島県の奄美を通過した。九州南部や奄美、四国では３...
7月29日
女性死亡、首絞められた痕 長男から関与示唆のメール
２９日午後５時半ごろ、東京都江戸川区小松川２の１０の１のマンション一室で、住人の無職最上和子さん（７...
短歌甲子園、三重・高田高が初Ｖ ３年ぶりの対面開催
歌人石川啄木の故郷、盛岡市で２９日、全国２１校の高校生が短歌の腕前を競う全国高校生短歌大会（通称・短...
天然痘ワクチン、サル痘にも 後藤厚労相「対策寄与に期待」
国内でも感染者が確認された「サル痘」について、厚生労働省の専門部会は２９日、明治グループの製薬会社「...
写真甲子園は大阪府立生野高 北海道の大自然舞台に
北海道の大自然を舞台に高校生が写真の腕を競う「第２９回全国高等学校写真選手権大会（写真甲子園２０２２...