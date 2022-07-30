車内で男児死亡、女児重体　神奈川、外傷なし

2022年7月30日 00時35分 （共同通信）
　２９日午後４時５０分ごろ、神奈川県厚木市の「ぼうさいの丘公園」の駐車場で、子ども２人が具合が悪いと１１９番があった。
　厚木署によると、車内にいた子ども２人が意識不明の状態で搬送され、男児（１）の死亡が確認された。女児（２）は重体。２人に外傷はなく、署が母親から話を聞くとともに、死因などを調べている。

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