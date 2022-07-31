第三十四回都杖道（じょうどう）大会（都剣道連盟主催、東京新聞・東京中日スポーツなど後援）が三十日、足立区の東京武道館で開かれた。

杖道は、長さ百二十八センチ、太さ二・四センチの白樫（しらかし）の杖（つえ）を使う武術。相手が打ち込んできた太刀を杖でさばいて動きを制する技を競う。

大会には首都圏の四十八団体から約二百五十人が参加。一級以下と初段〜七段の八部門に分かれ、二人一組でトーナメント戦を行った。道場にはマスク姿の選手たちの「えいっ」「やーっ」という勇ましい声が響いた。

同じ会場で第二十三回東京杖道祭も行われ、指導者や熟練者が、競技より短い杖や十手、鎖がまなどを操り、演武を披露した。（小形佳奈）

大会各部門の優勝・準優勝のペアは次のみなさん（敬称略）。

【七段】（１）笠原忠幸、関口正行（警視庁）（２）藤原敏成（同）、平木茂（国士舘大学古武芸杖道会）【六段】（１）田村のり子（目黒区剣連）、笠原将司（千葉県剣連）（２）河村豪祐（小金井杖道会）、下田則之（府中杖道会）【五段】（１）日高昭仁、谷賢一郎（警視庁）（２）末松宏、橋本将朋（同）【四段】（１）谷口昌也、阿部尊憲（同）（２）青木哲也（一橋大学杖道部）、森川太介（昭島杖道会）【三段】（１）黒沢一樹、仏井理恵（武光塾杖道会）（２）石橋陽平、石井良三（警視庁）【二段】（１）原栄太郎、安達秀之（同）（２）鯛津大介、下地英綱（同）【初段】（１）佐藤元康、後藤麻裕子（宇南杖道会）（２）広瀬昌伸、会田順平（警視庁）【一級以下】（１）神谷貴紘、中島浩（目黒区剣連）（２）菅田美弥、高橋萌（千葉県剣連）



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