栃木県庁

栃木県と宇都宮市は三十一日、新たに二千三百三十一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十二万七千七百三十四人。県は六十代男性二人、八十歳以上男性一人、八十歳以上女性二人の計五人が死亡したと発表した。県内の死亡者は計二百九十九人になった。

七月三十日までに宇都宮市の病院で六人、三十一日までに真岡市の病院で六人、鹿沼市の高齢者施設で十二人の感染が判明、県と宇都宮市はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽３０日発表（２８８１人）

宇都宮市１３４０人、小山市２０６人、栃木市１６８人、足利市１４１人、佐野市１３０人、那須塩原市１１６人、真岡市１０５人、鹿沼市８０人、下野市６７人、大田原市６４人、日光市、さくら市各６２人、那須烏山市６０人、那須町３８人、壬生町３４人、上三川町２４人、矢板市２３人、野木町２２人、高根沢町２０人、市貝町１８人、益子町１７人、那珂川町１６人、芳賀町１１人、塩谷町１０人、茂木町６人、県外３６人、調査中５人。

▽３１日発表（２３３１人）

宇都宮市４７９人、栃木市２３２人、小山市２０５人、足利市１７０人、佐野市１５１人、那須塩原市１３５人、真岡市１３３人、大田原市９８人、日光市９０人、下野市７９人、鹿沼市７４人、さくら市７２人、那須町５５人、壬生町４８人、那須烏山市３９人、矢板市、益子町各３２人、野木町３０人、上三川町、高根沢町各２６人、茂木町、市貝町各１６人、塩谷町１３人、那珂川町１２人、芳賀町１０人、県外５４人、調査中４人。



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