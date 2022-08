ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第15回 千代田区・日比谷公園大音楽堂/日比谷野音(前編)「衣装が届かない!」

太陽のジリジリ照り付ける、とても暑い夏の日でした。

春先からスタートしたコンサートツアーの一環で、東京・日比谷公園大音楽堂(通称「日比谷野音」)で、プリンセス プリンセスのライブがありました。1990年の8月の事です。



前日は確か、どこかの地方でライブをやっていて、楽器やステージセットは、終演後、大型トラック何台にも分けて積み込まれ、夜中、高速道路を走って(通称「夜走り」)、早朝、日比谷野音に到着。そして私達メンバーは、当日、新幹線だったか、飛行機だったか、何か高速移動できる乗り物に乗って、お昼頃、野音入り。順調にリハーサルが始まろうとしていました。その日は久しぶりの東京公演という事もあり、長いツアーも終盤に差しかかるところで、心機一転、気分を変えてまたココからラストスパート!!と、新しい衣装を発注していました。ところが、リハーサルに間に合うはずの新しい衣装がまだ会場に届いていません。

私たちは、まぁ最悪、今までの衣装着ればいいじゃん…ぐらいの気持ちで、着る服がないわけではなかったので、それほど大ごとだとは思っていませんでしたが、スタッフはヤキモキが止まらない様子でした。当時は今みたいに携帯電話で簡単に連絡が取れませんから、今、衣装がどこにあるのか、どうして届いていないのか…などなど情報もなく、きっとスタッフは焦っていた事と思います。ソワソワする楽屋の空気をよそに、私達メンバーはステージへリハーサルに向かったのでした。

大きな問題もなく、リハーサルは順調に終わりました。順調じゃないのは衣装だけです…。でもどうしようもないので私たちはメイクを始めました。どちらかと言うと、メイクが間に合わない方が問題ですからね(笑)。

ヘアスプレーをガンガン振って逆毛を立てて、メイクさん2人がかりで5人のメイクに奮闘する中、「衣装届きましたー!!」楽屋に大きな声が響きました。

「よかったー!」「間に合ったー!」メンバースタッフ一同声を上げて喜びました。

早速、一人ずつの衣装を並べて順番に着ていきます。私達メンバーも、当然新しい衣装は嬉しいし、テンションも上がります。

しかも私達プリンセス プリンセスは、各自が自分の着たい服を着るバンドで、時に共通のコンセプトを持って、5人の衣装を同じテーマで作る事もありましたが、ほとんどの場合、その時着たい物を、それぞれがスタイリストと相談して作ってもらっていた為、5人揃った全体像は、スタイリストだけが知っている…という具合でしたから、メンバー全員他の4人の衣装は、衣装が出来上がってきて初めて知る事になるのです。なので初めて衣装を着た時はいつも盛り上がりました。

各自、楽器演奏に支障はないか、キツかったり緩かったりする所はないか(ツアー前に採寸していると、ツアー中に太ったり痩せたりして、時々サイズが合わなくなることも…)、入念にチェックし、上着は何曲目で脱ぐか…など大急ぎで予定を立てました。私は髪が長かったので、いつも衣装の共布で髪飾りとかリボンとか、スタイリストが作ってくれていたので、メイクさんが大急ぎでその髪飾りを頭に付けたり…。

更に有難い事に、普段なら、ライブの曲順が決定する前に衣装の打ち合わせがあるのですが、今回は長いツアーの途中、基本的な曲順が決定していての新しい衣装だったので、衣装さんが、曲順を考慮して私に小さなアイテム“手袋”を用意してくれていました。1曲目から3曲目までその時のセットリスト(曲順)にはギターを弾く曲がなかったので、これはチャンス!と思ったのでしょう、短めの手首までの可愛い手袋を、衣装と同じ生地で作ってくれたのです!色は衣装に合わせて、赤、白、紺のトリコロールで、手首あたりにフリルのヒラヒラがついていて、薄手で伸縮性のある可愛らしい手袋!

バタバターッと準備が整い、あっという間にステージの始まる時間になりました。手袋という、人生初の可愛いアイテムに、私もご機嫌でスタンバイ。メンバーにも「手袋可愛いネ」とか言われて、「楽器あると手袋できないもんネー」なんて言いながらステージ袖へ!!SEが鳴り響く中、お客様の歓声に包まれながらステージへ!! 1曲目は「OH YEAH!」!!

この年は、47都道府県を全て回る「全県ツアー」を初めて行った年で、そのツアーのオープニングの為に書いた曲が「OH YEAH!」だったので、

「会いに来たわ ○○県民文化会館~!」

「会いに来たわ ○○市民ホール~!」

と、毎回一部歌詞を変えて、各地のコンサート会場の名前を入れて叫んでいました。当然お客様は「ようこそー!」「我が町へ来てくれてありがとー!」って感じで、どの会場もどの土地も、最高に盛り上がりました。

その日はもちろん、「会いに来たわ 日比谷野音~!!」「ウォーッ!!!」

まだ明るい日比谷の街の高層ビルと緑の景色はたちまち大歓声に飲み込まれました。

2曲目、3曲目、大合唱と大ジャンプにまみれ、客席を指差す私の手には可愛い手袋!! 大満足で歌っていました。そして4曲目。

少し暮れてきた景色と緩やかな風を感じながら、ミディアムテンポのバラード、「友達のまま」。切ない恋の歌です。

さて、この後いったいどのような展開になったのか、後半どうぞお楽しみに!!



岸谷 香

1996年5月31日、武道館公演をもってプリンセス プリンセスを解散。1996年結婚。

1997年奥居香ソロとしてシングル「ハッピーマン」を発売し、ソロ活動をスタートさせた。

2001年子供を授かったことをきっかけに岸谷香に改名。

2012年、東日本大震災復興支援の為、16年振りにプリンセス プリンセスを一年限定で再結成。

2014 年ソロの活動を本格的に新たにスタート。2015年6月24日シングル「DREAM」を発売、

2016年5月、10年ぶりのオリジナルアルバム「PIECE of BRIGHT」リリース。

「KAORI PARADISE」と題し、ひとり弾き語りライブを毎年実施。

2018年ガールズバンドプロジェクトを立ち上げ、ミニアルバム「Unlock the girls」をリリース。

2019年3月豊洲PITにて東日本大震災復興支援ライブ「The Unforgettable days」を実施。

2020年2月には岸谷香感謝祭と題しゲストを迎えてのコラボライブを毎年実施。

2021年2月ミニアルバム「Unlock the girls3-STAY BLUE-」をリリース。

2022年5月からは3年ぶりになるバンドライブ55th SHOUT!ツアーを実施、

9月からはKAORI PARADISE2022が予定されている。



お知らせ

レギュラー

・ラジオNHK-FM「岸谷香Unlock the heart」

毎週金曜23:00〜スタート

・ニッポン放送「オールナイトニッポンMUSIC10」

毎月第四水曜日22:00~スタート

LIVE情報

【TIMELESS SESSIONS in 山形 2022】

本番日:2022年8月13日(土)

会場:やまぎん県民ホール

出演者:岸谷香 / miwa / 川崎鷹也 / Kenta Dedachi

音楽監督:武部聡志

お問い合わせ 山形テレビ 業務推進部:023-645-1211

オフィシャルHP 本番日:2022年8月13日(土)会場:やまぎん県民ホール出演者:岸谷香 / miwa / 川崎鷹也 / Kenta Dedachi音楽監督:武部聡志お問い合わせ 山形テレビ 業務推進部:023-645-1211オフィシャルHP http://timelesssessions-yamagata.com/



【Mt.FUJIMAKI 2022】

2022年10月1日(土)

会場:山梨県・山中湖交流プラザ きらら

詳細はこちらまで 2022年10月1日(土)会場:山梨県・山中湖交流プラザ きらら詳細はこちらまで http://www.mtfujimaki.com

【KAORI PARADISE 2022】

■9月3日(土)東京・たましんRISURUホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月4日(日)神奈川・関内ホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月18日(日)兵庫・西脇市市民交流施設 オリナスホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■9月19日(月祝)福井・ハートピア春江

開場15:15/開演16:00 チケット料金 全席指定\5,000-

■9月24日(土)岐阜・不二羽島文化センター みのぎくホール

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■10月2日(日)埼玉・上尾市文化センター

開場15:00/開演15:30 チケット料金 全席指定\6,000-

【KAORI PARADISE 2022宝くじ文化公演】

福島2公演は宝くじ文化公演となります。

チケットの販売は福島県在住の方のみが対象となりますので予めご了承ください。

■2022年10月9日(日)

福島・伊達市ふるさと会館 MDDホール

開場15:30/開演16:00

チケット料金 <全席指定>

一般¥2,500円(当日3,000円)/ 高校生以下1,500円(当日2,000円)

※宝くじの助成による特別価格

一般発売 2022年7月9日(土)

<問合せ>伊達市ふるさと会館MDDホール 024-583-3244

■2022年10月10日(祝月)

福島・サンライズもとみや

開場15:30/開演16:00

チケット料金 <全席指定>

一般¥2,500円(当日3,000円)/ 高校生以下1,500円(当日2,000円)

※宝くじの助成による特別価格

一般発売 2022年7月28日(木)

<問合せ>白沢公民館 0243-44-2350

■10月14日(金) 広島・東広島芸術文化ホールくらら・小ホール

開場17:30/開演18:00

チケット料金 全席指定\6,000-

■10月15日(土)鳥取・境港市文化ホール シンフォニーガーデン

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

■10月29日(土)山形・新庄市民文化会館

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,700-

■11月5日(土) 福岡・八女市民会館 おりなす八女

開場16:00/開演16:30

チケット料金 全席指定\6,000-

■11月12日(土)東京・江東公会堂ティアラこうとう

開場16:00/開演16:30 チケット料金 全席指定\6,000-

※2歳以下膝上1名まで無料(座席が必要な場合有料)3歳以上はチケットが必要。

【宝くじ文化公演 KAORI PARADISE 2022】

愛媛2公演は宝くじ文化公演となります。

チケットの販売は愛媛県在住の方のみが対象となりますので予めご了承ください。

■11月19日(土) 愛媛・八幡浜市文化会館 ゆめみかん

開場15:30/開演16:60

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月11日(日)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>八幡浜市文化会館 ゆめみかん 0894-36-3040

■11月20日(日) 愛媛・四国中央市土居文化会館(ユーホール)

開場15:15/開演16:00

チケット料金 一般¥2,500- 高校生以下\1,500-

一般発売 2022年9月14日(水)

※宝くじの助成による特別価格

<問合せ>四国中央市土居文化会館(ユーホール) 0896-28-6353