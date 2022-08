ミュージシャンの岸谷香さんが、東京の街と体験を重ねて綴ります。人生の大半を東京で過ごしてきた岸谷香さんが、それぞれの時代の東京の街模様を、自らの体験や大切な思い出と重ねて書き綴るエッセーです。リアルだからこその共感あふれる連載です。

第15回 千代田区・日比谷公園大音楽堂/日比谷野音(後編)「真夏の夜の悪夢」

新しい衣装に人生初の手袋でゴキゲンで日比谷野音のステージに立つ私。さて、4曲目はミディアムテンポの切ない恋のバラード「友達のまま」です。

イントロ、ドラムだけで8小節。

その間に、楽器担当のスタッフが、ステージ袖からアコースティックギターを私にかけに来ました。この曲で私はアコギを弾く予定でした。しかし、衣装着用してのリハーサルをやっていなかったので、私は手袋を外すタイミングや段取りを全く考えていませんでした。

「あっ!! 手袋してちゃ弾けない…」しかし、ドラムが8小節叩いたら、全員で入らなくてはいけません。「あっ…あっ、どーしよう…」

数秒後に手袋を脱いでアコギを演奏しなくてはならない…

そんな時、あなたならどうしますか!?

そうですよネ! 人間の本能として、手袋の指先を歯で咥えて手袋から手を引っこ抜こうとしますよネ。そう、私も気付くと歯で手袋の指先を咥えていました。

悲劇の理由は2つ。1つは、手袋のあの可愛く薄手の伸縮性のある生地は汗で見事にぺったりと手に張り付いていた事。そしてもう1つは、私は小さい頃からとても健康で大した病気もしたことがありませんが、歯だけが弱点で、中学生の時、バンドの練習の為、大慌てでお弁当を食べている際に誤って箸を噛んでしまい、前歯が欠けてしまい泣く泣く差し歯に。そこから虫歯のせいで1本が2本、2本が3本…3本が4本…と、遂には6本、6連にも及ぶ、長い差し歯になっていて、しかも万年中途半端に治療をしていたので、年中仮歯でした。

さぁ、ここからはスローモーションです。

私は咄嗟に前歯で、それが仮歯だという事を思い出す間も無く、その前歯で、さっきまで私をゴキゲンにしてくれていたその可愛い手袋の中指、薬指の指先を咥えると、火事場のバカ力で(きっと想像もつかない馬力で)、咥えた手袋から手を引っこ抜こうとしました。すると、『ピヨ~ん』とキレイな放物線を描いて、私の6連の差し歯が宙を舞いました。そして私のギターアンプの前に静かに着地したのです。

「あぁっっっ私の前歯っっっ」ピッタリ張り付いた手袋はキレイに手に残ったまま。そして、音楽は容赦なく先へ進んでいきます。無言で左手で右手の手袋を、右手で左手の手袋を外すと、数小節みんなより遅れて、私はアコギを弾き始めました。そしてこの歯を誰か拾って!!と言わんばかりに、私は袖に居るスタッフに、差し歯の土台だけ残った味噌っ歯君、もしくは歯抜けのお婆ちゃん状態のその悲惨な顔で「にっっ」と笑顔を向けました。

それを目撃してしまったドラマーは「悪夢を見たかと思った…」と後に言っていました(笑)。

極限の状態になると、人間ミョーに落ち着くもんなんですネ。不気味なくらい冷静沈着でした。

私はマイクを前歯代わりに上唇に押し当てて、何食わぬ顔で「友達のまま」を歌い始めました。サ・シ・ス・セ・ソが上手く発音できず、シャ、シィ、シュ、シェ、ショ…みたいになっちゃって、普段、人は器用に歯や舌を使って発音してるんだなーなんてまたもや冷静に考えながら歌い続けること約3分半。この3分半の間に一大事に気付いたスタッフはきちんと私の歯を拾い、綺麗に洗って、鏡とアロンアルファを用意して、曲が終わる頃にはステージ袖でスタンバイしていました。できるスタッフ(笑)!! 私はウソを言う理由もないので、「みんなゴメン。歯がとれちゃったんで、付けてくるからちょっと待っててネ~」と正直に言って、ステージ袖に引っ込み、アロンアルファでなんとか見た目、問題ない感じに整えて、ステージに戻ったのでした。その後、その日のライブが最高に盛り上がったのは言うまでもありません。

今でも色々な困難に見舞われると「あの時の野音に比べりゃマシマシ」といつも思い出します。現実が生でスローモーションになっちゃうような大ピンチってなかなかないですよね(笑)。

しかしながら、次の日のスポーツ新聞の一面に「奥居香 歯飛びライブ」とオモシロ可笑しく書かれていて、こっちはスローモーションになっちゃうぐらいの大ピンチだったのに笑い話にされてハラが立つ反面、上手いこと書くものだなーと感心したもんです。

しっかしもうあんなピンチは、二度と味わいたくないですネ。

夏と言えば野外ライブ、野外ライブと言えば、日比谷野音…という訳で、暑~い夏が連れてくる私の苦~い思い出でした。

追記

実は来年2023年は東京の宝の1つでもある日比谷野音創立100周年の記念の年です。

大変光栄なことに、その100周年の記念イベントの実行委員に選出されました。多種多様なジャンルから集められた実行委員の皆様方と、様々なアーティストの名場面を生み、そして数多くのアーティストを育て、又、歴史を変える数々の出来事の舞台となった、この日比谷野音を、この先100年を目標に、次の世代に繋げていけるように全力で取り組んでいます。来年にはいろいろな形での100周年記念イベントが開催される事と思います。皆様どうぞお楽しみに!!!



★次回更新は、9月14日(水)更新予定です。

お楽しみに。







