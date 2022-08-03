栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二日、新たに三千二百二十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日の発表数では過去最多を更新、初めて三千人を超えた。県内の感染確認は計十三万二千二百二十八人。県は八十歳以上の患者男女計六人の死亡を公表し、死亡者数は三百十人になった。

足利市の高齢者施設で七人、日光市の同施設二施設で計十七人、宇都宮市内の障害者施設二施設で計七十七人の感染が判明、県と宇都宮市は県内三百四十〜三百四十四例目のクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽２日発表（３２２３人）

宇都宮市８７１人、栃木市２７３人、小山市２２５人、那須塩原市２１６人、佐野市２０８人、足利市１８７人、鹿沼市１７０人、大田原市１３８人、真岡市１３２人、日光市１３０人、下野市１０７人、さくら市７０人、那須烏山市６３人、那須町５９人、壬生町５４人、益子町４０人、上三川町３９人、矢板市３８人、高根沢町２６人、市貝町２３人、野木町２１人、芳賀町１９人、茂木町１７人、塩谷町１６人、那珂川町１５人、県外５１人、調査中１５人。



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