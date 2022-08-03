群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二日、新たに二千七百八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一日当たりの感染者数は七月二十八日の二千五百二十五人を更新して過去最多。県と両市で計五人の死亡報告があり、発表。県内の累計感染者は十一人を取り下げ、延べ十三万七千七百二十五人、死者は計三百四十九人。

死者は県管轄が七十代と八十代の男性、九十歳以上の女性。前橋と高崎市は七十代男性。

県と前橋、高崎市は二日、集団感染を確認したとも発表。内訳は、伊勢崎市の医療機関で入院患者ら計十四人、同市の介護事業所で入所者ら計十人、同市の高齢者福祉施設で入所者五人、富岡保健所管内の高齢者福祉施設と併設介護施設で入所者ら計二十四人。前橋市が高齢者福祉施設で利用者ら計五人。高崎市が医療機関で入院患者ら計十五人、高齢者福祉施設二カ所で入所者ら計十五人と、計十三人。（池田知之）

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

高崎市６５７人、太田４８９人、伊勢崎３１６人、桐生２８９人、前橋市２８１人、館林２１４人、渋川１４５人、利根沼田１０６人、藤岡８９人、富岡６９人、安中６１人、吾妻３８人、県外３５人。



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