関連キーワード
＜新型コロナ＞自己検査を医師がオンラインで確定診断 医療機関の負担軽減 5〜18日、JR大宮駅に無料検査場設置へ
新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、埼玉県は発熱外来の受診者増加による医療機関の負担を軽減するため...
8月3日
11月27日号砲 3年ぶり小江戸川越ハーフマラソン 参加申し込み8日〜川越市民、17日〜市民以外
埼玉県川越市で三年ぶりに開催される「小江戸川越ハーフマラソン２０２２」（市など主催、十一月二...
＜新型コロナ＞さいたま 市立病院で就業制限 医師や看護師ら50人
さいたま市は二日、緑区の市立病院で七月以降、新型コロナウイルスの第七波による影響で医師や看護師、事務...
首都圏で対応バラバラの「BA.5対策強化宣言」 神奈川は発出も...東京は「今さら後手」と慎重論
新型コロナウイルスのオミクロン株の亜型「BA.5」による第7波を乗り切るため、政府が創設した「BA...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに7267人感染、3人死亡
埼玉県内では２日、新型コロナウイルスの新たな感染者７２６７人と、６０～９０代の男性３人の死亡...
8月2日
公共冷蔵庫でひとり親世帯支援 草加のスーパー 食品ロス削減に情熱
食品ロスの削減に情熱を注ぐ埼玉県草加市のスーパー「フードリカバリースーパーゼンエー」は、ひと...