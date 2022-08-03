＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1万3780人感染、過去最多を更新　9人死亡

2022年8月3日 18時31分
　埼玉県内では３日、新型コロナウイルスの新たな感染者１万３７８０人と、６０～９０代の男女９人の死亡が発表された。新規感染者数は過去最多を更新した。
　県によると、医療機関や高齢者施設など１６カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生。医療機関や大学、障害者施設など３５カ所で既に発生していたクラスターが拡大した。
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