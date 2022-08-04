加藤正俊さん死去　日本テレビプロデューサー

2022年8月4日 08時06分
　加藤正俊さん（かとう・まさとし＝日本テレビプロデューサー）２日、こう芽腫のため死去、５４歳。北海道出身。葬儀は家族葬で行う。
　共同テレビを経て、０１年に日本テレビ入社。ドラマ「ごくせん」「花咲舞が黙ってない」「東京タラレバ娘」などをプロデュースした。

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