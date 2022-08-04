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加藤正俊さん（かとう・まさとし＝日本テレビプロデューサー）２日、こう芽腫のため死去、５４歳。北海道出...
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ジェームズ・ラブロックさん死去 英国の環境科学者 「ガイア理論」提唱
ジェームズ・ラブロックさん（英国の環境科学者）英メディアによると７月２６日、英南部ドーセットの自宅で...
宮地正直さん死去 電算システムホールディングス会長
宮地正直さん（みやち・まさなお＝電算システムホールディングス会長）１日死去、８２歳。葬儀・告別式は近...
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ビル・ラッセルさん死去 NBA名手、公民権運動
【ニューヨーク＝共同】米プロバスケットボールＮＢＡ、セルティックスの伝説的名手で、黒人への差...
8月2日