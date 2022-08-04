斎賀秀夫さん死去　国語学者、大妻女子大名誉教授

2022年8月4日 08時06分
　斎賀秀夫さん（さいが・ひでお＝国語学者、大妻女子大名誉教授）７月３０日、老衰のため死去、９７歳。香川県出身。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は長女宮崎まゆみ（みやざき・まゆみ）さん。
　国立国語研究所名誉所員。著書に「漢字の賢人」など。

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