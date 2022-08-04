＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1万3821人感染、過去最多を更新　9人死亡

2022年8月4日 18時19分
﻿　埼玉県内では4日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万3821人と、40〜90代の男女9人の死亡が発表された。新規感染者数は過去最多。
　県によると、障害者施設と高齢者施設計8カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生した。
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