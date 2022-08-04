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＜新型コロナ＞要介護度2以下の陽性高齢者対象 埼玉県が宿泊施設 所沢に8日、伊奈に9日
新型コロナウイルスの感染者急増を受け、埼玉県は介護が必要な六十五歳以上の陽性者を受け入れる、...
8月4日
夏の甲子園 組み合わせ決定 聖望、初戦は能代松陽「一戦一戦勝ち上がる」
六日に阪神甲子園球場で開幕する第１０４回全国高校野球選手権大会の組み合わせ抽選会が三日、大阪...
暑いよ！都心４日連続猛暑日 栃木・佐野で39.7度、埼玉・越谷、群馬・舘林も39度超え
関東地方は3日も内陸部を中心に猛烈な暑さが続き、栃木県佐野市では気温が39.7度に達した。東京都心も...
8月3日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1万3780人感染、過去最多を更新 9人死亡
埼玉県内では３日、新型コロナウイルスの新たな感染者１万３７８０人と、６０～９０代の男女９人の...
＜新型コロナ＞自己検査を医師がオンラインで確定診断 医療機関の負担軽減 5〜18日、JR大宮駅に無料検査場設置へ
新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、埼玉県は発熱外来の受診者増加による医療機関の負担を軽減するため...
11月27日号砲 3年ぶり小江戸川越ハーフマラソン 参加申し込み8日〜川越市民、17日〜市民以外
埼玉県川越市で三年ぶりに開催される「小江戸川越ハーフマラソン２０２２」（市など主催、十一月二...