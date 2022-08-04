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雇調金など３億円、不適切支給 重複や不正、検査院指摘
会計検査院は４日、２０２０～２１年度に支給決定された雇用調整助成金（雇調金）や休業支援金などを調べた...
8月4日
東北・北陸大雨、１７河川が氾濫 １１土砂災害、避難対象５４万人
東北や北陸では４日も大雨が降った。５県の１７河川で氾濫が発生し、少なくとも４県で１１件の土砂災害が起...
埼玉・幸手市議、無償で「アベノマスク」約1万4000枚を自治会関係者に提供 公選法抵触の可能性
埼玉県幸手市の木村治夫市議（64）が今年4月ごろ、新型コロナウイルス対策で政府が調達し在庫となってい...
逮捕の母「子どもに申し訳ない」 ２児熱中症死、神奈川・厚木
神奈川県厚木市で車内にいた幼児２人が熱中症の疑いで死亡した事件で、うち１人への保護責任者遺棄容疑で逮...
東京、人員不足で医療負荷が増大 都民５０人に１人が療養
東京都は４日、新型コロナウイルスのモニタリング会議を開いた。入院患者や重症者が増加しているのに加え、...
「核の脅威、地球上からゼロに」 広島で原水爆禁止２大会
原水爆禁止日本協議会（原水協）系と原水爆禁止日本国民会議（原水禁）系の原水爆禁止世界大会広島大会が４...