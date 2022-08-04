＜新型コロナ＞茨城県で4637人感染、2日連続で過去最多更新　1人死亡

2022年8月4日 20時52分

﻿　茨城県は4日、新型コロナウイルスに感染して入院していた90代女性の死亡を発表した。県内の死者は累計489人になった。
　この日、県と水戸市が発表した新規感染者は4637人。初めて4000人を超え、2日連続で過去最多を更新した。県内の感染者は累計22万3384人になった。
　4日現在、療養者の総数は2万2418人で、入院中は462人（重症7人）。（長崎高大）
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