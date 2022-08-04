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参院選で初当選の2人が初登院
７月の参院選の茨城選挙区（改選数２）で初当選した自民党の加藤明良氏（５４）と無所属の堂込麻紀...
8月4日
茨城県産のナシやブドウいかが 収穫迎え 生産者ら水戸支局でPR
茨城県産のナシやブドウが収穫時期を迎え、生産者らが売り込みを図っている。
本県のナシ...
暑いよ！都心４日連続猛暑日 栃木・佐野で39.7度、埼玉・越谷、群馬・舘林も39度超え
関東地方は3日も内陸部を中心に猛烈な暑さが続き、栃木県佐野市では気温が39.7度に達した。東京都心も...
8月3日
＜新型コロナ＞茨城県で過去最多3984人感染、4人死亡
県は3日、新型コロナウイルスに感染して療養していた70〜90代の男女4人が死亡したと発表した。水戸市...
波山、富本 陶芸 東西巨匠の足跡 筑西の廣澤美術館で特別展 約110作品展示
明治から昭和にかけての陶芸界を彩った２人の陶芸家にスポットを当てた特別展「東西の巨匠展 板谷...
しもだて美術館「榎木孝明水彩画展」 俳優が描く「ロケ地の情景」 本人役を映画で演じる
茨城県筑西市丙のしもだて美術館では、映画で板谷波山を演じたこともある俳優が絵筆を取った企画展...