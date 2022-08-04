西３―２オ（４日）　中村が先制弾にサヨナラ弾

2022年8月4日 21時24分 （共同通信）
　４回西武無死一塁、中村が左越えに先制２ランを放つ＝ベルーナドーム

　４回西武無死一塁、中村が左越えに先制２ランを放つ＝ベルーナドーム

　西武がサヨナラ勝ちで３連勝。２―２の九回１死から中村が６号ソロ本塁打で勝負を決めた。四回には先制２ランを放った。松本が７回２失点と粘り、３番手の水上が４勝目。オリックスは五回に畳みかけられず、六回の逸機も響いた。

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