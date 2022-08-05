内山美樹子さん死去　早稲田大名誉教授、芸術論

2022年8月5日 07時16分
　内山美樹子さん（うちやま・みきこ＝早稲田大名誉教授、芸術論）３日、心不全のため死去、８２歳。東京都出身。
　近世の人形浄瑠璃について研究。著書に「浄瑠璃史の十八世紀」など。

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