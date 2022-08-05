【午前】９時２６分、官邸。５４分、小林鷹之科学技術担当相、田和宏内閣府事務次官。１０時２８分、浅川雅嗣アジア開発銀行総裁。４３分、栗生俊一官房副長官、森昌文首相補佐官、原宏彰内閣府官房長。１１時６分、磯崎仁彦、栗生両官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚生労働省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監、八神敦雄医薬・生活衛生局長。

【午後】０時１分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党岸田派の会合に出席し、あいさつ。４２分、官邸。２時２分、北方少年少女交流事業に参加した北海道根室市立光洋中１年の福士陽遥さんら中学生の表敬。西銘恒三郎沖縄北方担当相同席。１５分、滝崎成樹官房副長官補、外務省の森健良事務次官、中込正志欧州局長。５５分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。３時２６分、外務省の岡野正敬総合外交政策局長、海部篤軍縮不拡散・科学部長、柳孝文部科学審議官、厚労省の大島事務次官、佐原康之健康局長。５５分、菊池浩、佐々木聖子新旧出入国在留管理庁長官。５７分、小野啓一、鈴木浩新旧外務審議官。４時３７分、松野博一、磯崎、栗生正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、滝崎成樹国家安全保障局次長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務審議官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５時３分、保坂伸資源エネルギー庁長官加わる。７分、高橋憲一国家安全保障局次長、滝沢内閣情報官。１９分、滝沢内閣情報官。３１分、塩谷立自民党安倍派会長代理。６時、村田内閣危機管理監、森昌文首相補佐官、榊真一内閣府政策統括官、長谷川直之気象庁長官。７時、公邸。



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