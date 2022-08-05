大雨、新潟で重軽傷者２人　松野氏、警戒呼びかけ

2022年8月5日 12時18分 （共同通信）
　土砂災害に見舞われた新潟県村上市の小岩内地区＝５日午前

　土砂災害に見舞われた新潟県村上市の小岩内地区＝５日午前

　松野博一官房長官は５日、東北や北陸での大雨被害に関し同日午前７時１５分時点で、新潟県内で重傷者、軽傷者がそれぞれ１人いるとの報告を受けていると明らかにした。依然、各地で交通やライフラインに影響が生じていると説明。「本日も東日本を中心に土砂災害に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水に注意してほしい」と呼びかけた。

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