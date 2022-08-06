栃木県庁

栃木県と宇都宮市は五日、新たに二千三百三十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十四万七百九十人。県は八十歳以上の女性患者二人の死亡も明らかにし、死亡者数は三百十七人になった。

医療機関など佐野市の四施設で計二十五人、下野市の障害者施設で四十人、宇都宮市の医療施設で二十五人、同市の高齢者施設で六人の感染が判明、県と宇都宮市は三百五十〜三百五十六例目のクラスター（感染者集団）の発生と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽５日発表（２３３２人）

宇都宮市６１３人、栃木市２０１人、小山市１７７人、那須塩原市１７５人、佐野市１６１人、足利市１５６人、鹿沼市１１６人、真岡市１００人、日光市、大田原市各８６人、さくら市８０人、下野市６５人、那須烏山市５７人、那須町３０人、壬生町２９人、矢板市２７人、益子町２６人、野木町２５人、高根沢町２４人、上三川町２１人、芳賀町１９人、那珂川町１７人、茂木町、市貝町各１２人、塩谷町１１人、県外５人、調査中１人。

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