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南房総・富浦地区に伝わる民話「竜王の子の約束」アニメ化 本年度内 YouTubeで公開へ
千葉県南房総市の富浦地区に伝わる民話「竜王の子の約束」を、一般社団法人「日本昔ばなし協会」（...
8月6日
「ポートアンバサダー」が知事に抱負 千葉港の魅力発信お任せ！ 名称変更も男性は選ばれず
全国２位の貨物取引量を誇る千葉港のＰＲ活動に取り組む親善大使「ちばポートアンバサダー」（千葉...
ひょう被害「訳ありナシ」 イオン市川妙典で特売
降ひょう被害を受けた千葉県市川市の特産・ナシの販売が五日、市内のイオン市川妙典店で行われた。...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに1万541人感染、15人死亡
千葉県内で5日、1万541人が新型コロナウイルスに感染し、県内在住の10歳未満の男児1人を含...
8月5日
＜新型コロナ＞千葉県もBA.5対策宣言 高齢者らに移動自粛要請 罰則伴う行動制限はせず
新型コロナウイルス感染症の急拡大で地域医療の負担が高まる中、千葉県は四日、「ＢＡ．５対策強化...
船橋ゆかりの若手作家支援 7日まで市民ギャラリー 第1弾 彫刻家・関口さん、現代美術家・上野さん
千葉県船橋市ゆかりの若手作家らを支援しようと、船橋市民ギャラリー（同市本町、船橋スクエア２１...