＜新型コロナ＞千葉県で1万100人感染、5人死亡

2022年8月6日 18時07分
﻿
　千葉県内で6日、新たに1万100人の新型コロナウイルス感染と、感染者男女5人の死亡が発表された。亡くなったのは70代1人、80代3人、90代以上1人。
【関連記事】千葉県もBA.5対策宣言　高齢者らに移動自粛要請　罰則伴う行動制限はせず

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

千葉の新着

記事一覧