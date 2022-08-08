米大統領、軍事圧力に懸念　中国「動き強めている」

2022年8月8日 23時10分 （共同通信）
　デラウェア州の空軍州兵基地で取材に応えるバイデン大統領＝８日、ニューカッスル（ロイター＝共同）

　デラウェア州の空軍州兵基地で取材に応えるバイデン大統領＝８日、ニューカッスル（ロイター＝共同）

　【ワシントン共同】バイデン米大統領は８日、中国が台湾周辺で軍事演習を継続するなど圧力を強化していることについて「心配はしていないが、動きを強めていることには懸念を持っている」と述べた。東部デラウェア州で記者団に語った。
　台湾情勢が緊迫化するきっかけとなったペロシ下院議長の訪台を支持するかどうかについては「彼女の判断だ」と述べるにとどめた。

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