栃木県庁

栃木県と宇都宮市は七日に二千百二人、八日に千七十六人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十四万六千五百七十九人。県は八十歳以上の男性患者二人の死亡も公表し、死亡者数は計三百十九人になった。

日光市の医療機関で八人、鹿沼市の高齢者施設で二十五人、足利市の障害者施設で十五人、市貝町の高齢者施設で七人の感染が判明、県は三百六十〜三百六十三例目のクラスター（感染者集団）と判断した。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽７日発表（２１０２人）

宇都宮市６３０人、那須塩原市１６６人、小山市１４８人、足利市１２３人、鹿沼市１１２人、佐野市１０７人、真岡市１０１人、日光市９２人、大田原市８３人、栃木市８０人、下野市６２人、さくら市５７人、那須烏山市３９人、那須町３８人、矢板市３０人、那珂川町２４人、野木町２２人、高根沢町２１人、益子町、壬生町各１６人、上三川町１３人、市貝町、芳賀町各１０人、茂木町７人、塩谷町５人、県外９０人。

▽８日発表（１０７６人）

宇都宮市２４４人、小山市１５３人、栃木市１４０人、佐野市９２人、那須塩原市６２人、真岡市６０人、壬生町４０人、足利市３９人、日光市３０人、鹿沼市２４人、さくら市、下野市各２３人、大田原市１９人、野木町１８人、上三川町１７人、益子町１６人、茂木町１２人、市貝町１０人、那須烏山市８人、芳賀町７人、高根沢町５人、矢板市、那須町各４人、那珂川町３人、塩谷町１人、県外２１人、調査中１人。

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