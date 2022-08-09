群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は八日、新たに千三百四十三人の新型コロナウイルス感染を発表した。一週間前の一日は千五百六人で、前週の同じ曜日と比較して下回ったのは四十日ぶり。また、二人の死亡報告があった。

七日は日曜日としては過去最多となる二千四百六十六人の感染を確認。八日時点の累計感染者数は延べ十五万二千二百五十五人、死者は計三百五十九人。

新たに確認した集団感染は、八日に富岡保健所管内の高齢者福祉施設で入所者ら計十三人。七日は前橋市の高齢者福祉施設二カ所で利用者ら計二十一人だった。（羽物一隆）

保健所別の新規感染確認者は次の通り。

▽７日分 前橋市５８３人、高崎市４８３人、伊勢崎２７１人、太田２２６人、渋川２１７人、館林１７３人、桐生１６６人、安中７２人、利根沼田６６人、藤岡６５人、富岡６２人、吾妻２９人、県外５３人。

▽８日分 前橋市２５７人、高崎市１８３人、伊勢崎１６７人、太田１６６人、渋川１６３人、桐生１１５人、館林９０人、富岡５３人、安中４０人、藤岡３０人、利根沼田３０人、吾妻２０人、県外２９人

関連キーワード 群馬

新型コロナ