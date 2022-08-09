横浜が２回戦進出　全国高校野球選手権第４日

2022年8月9日 10時05分 （共同通信）
　三重戦に先発した横浜・杉山＝甲子園

　三重戦に先発した横浜・杉山＝甲子園

　全国高校野球選手権大会第４日は９日、甲子園球場で１回戦が行われ、横浜（神奈川）が三重を４―２で下して２回戦に進出した。
　横浜は三回に２点を先制し、八回に２点を加えた。杉山が６安打完投。
　第２試合は日大三（西東京）と聖光学院（福島）が対戦。

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