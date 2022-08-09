埼玉県内では9日、新型コロナウイルスの新たな感染者7084人と、40代〜100歳代の男女10人の死亡が発表された。新規感染者数は3日間連続で前週の同じ曜日を下回った。

県によると、高齢者施設1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生した。

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