＜新型コロナ＞埼玉県で7084人感染、10人死亡

2022年8月9日 18時08分
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　埼玉県内では9日、新型コロナウイルスの新たな感染者7084人と、40代〜100歳代の男女10人の死亡が発表された。新規感染者数は3日間連続で前週の同じ曜日を下回った。
　県によると、高齢者施設1カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生した。
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