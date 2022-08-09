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アートで見る浦和の風景「今と昔」 うらわ美術館 ゆかりのアーティスト一堂に 明治〜現代、絵や工芸品141点
さいたま市ゆかりのアーティストの作品を一堂に集めた展覧会「芸術家たちの住むところ」が、うらわ...
8月9日
漢方講座で次世代育成 埼玉県婦連と日本薬科大 地域活性化で協定
埼玉県地域婦人会連合会（県婦連、柿沼トミ子会長）と日本薬科大（伊奈町）が包括連携協定を結び、...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに8832人感染、11人死亡 医療機関などでクラスター
埼玉県内では８日、新型コロナウイルスの新たな感染者８８３２人と、７０～９０代の男女１１人の死...
8月8日
＜ひと物語＞インド文化が生きがい カレー店経営・緒方いずみさん
埼玉県内に住む緒方いずみさん（４９）は二年前の冬、飯能市役所近くにカレー専門店「トルカリジュ...
8月7日
＜新型コロナ＞埼玉県で1万2877人感染、9人死亡
埼玉県内では6日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万2877人と、40〜90代の男女9...
8月6日
LINEや電話で「悩み」伝えて 埼玉県がLGBTQ相談窓口開設 きょうから
性的少数者（ＬＧＢＴＱ）やその家族らが抱える悩みについて、電話やＬＩＮＥ（ライン）で相談に応...