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＜夏の甲子園＞市船ナイン、5点差逆転 興南にサヨナラ勝ち
第１０４回全国高校野球選手権大会第３日の八日、１５年ぶり６度目出場の千葉県の市立船橋は興南（...
8月9日
オスプレイ 潮干狩り場への騒音避けて 協議会・漁協部会で要望相次ぐ
陸上自衛隊木更津駐屯地（千葉県木更津市）に暫定配備されている垂直離着陸輸送機Ｖ２２オスプレイの問題に...
さっぱり甘い夏の味 松戸の観光農園 ブドウ狩り始まる
千葉県松戸市金ケ作の観光農園「加藤ぶどう園」でブドウ狩りが始まった。旬の味覚を楽しもうと、多...
粘投＆同点打…25年ぶり甲子園白星引き寄せた市船橋のエース・森本哲星
全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、１５年ぶり出場の市船橋（千葉）は、興...
8月8日
サヨナラ勝利呼び込んだ「市船soul」 聖地に響いた応援歌 スタンド観戦した母の亡き息子への思いは
１５年ぶりに夏の甲子園に臨んだ千葉県船橋市立船橋高校の生徒にとって特別な曲が８日、初めて聖地...
＜新型コロナ＞千葉県で7044人が新たに感染、10人死亡 新規クラスターのほとんどが高齢者施設
千葉県内では８日、新型コロナウイルスに新たに７０４４人が感染し、男女１０人が死亡したと発表さ...