＜新型コロナ＞千葉県で新たに7058人感染、12人死亡

2022年8月9日 19時19分
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　千葉県内で9日、新たに7058人が新型コロナウイルスに感染し、感染者で県内在住の60代〜100歳以上の男女12人が死亡したと発表された。最新のコロナ病床使用率は65.6％。
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