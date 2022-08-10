栃木県庁

栃木県と宇都宮市は九日、三千二百七十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。感染確認は計十四万九千八百五十八人。県は八十歳以上の男女四人の死亡も公表、死亡者数は三百二十三人になった。

真岡市の医療機関で十六人、矢板市の高齢者施設で八人、塩谷町の福祉施設で二十人、宇都宮市の障害者施設で十八人の感染が判明し、県と同市は三百六十四〜三百六十七例目のクラスター（感染者集団）と判断した。

福田富一知事は同日の記者会見で、医療提供体制が手薄となる盆休み（十三〜十五日）に、六十五歳未満で症状が軽く基礎疾患などがない場合は自宅療養を検討するよう求めた。

県は二十代の軽症者を対象にメールによる申請で検査キットが届く配布センターの運用を十日に開始。陽性の場合に自ら登録する登録センターも十一日から運用する。（小川直人）

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽９日発表（３２７９人）

宇都宮市７５６人、那須塩原市３０１人、栃木市２７９人、小山市２４１人、足利市２３３人、鹿沼市２１７人、佐野市２０１人、大田原市１５０人、真岡市１４１人、日光市１２９人、壬生町８０人、下野市７５人、さくら市６０人、矢板市４９人、上三川町４８人、那須烏山市４２人、那須町４１人、高根沢町３０人、益子町２９人、野木町２８人、那珂川町２５人、芳賀町１７人、塩谷町１３人、市貝町１２人、茂木町１０人、県外６６人、調査中６人。



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