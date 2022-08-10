＜新型コロナ＞埼玉県で1万3035人が新規感染、11人死亡　4日連続で前週下回る

2022年8月10日 18時46分
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　埼玉県内では10日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万3035人と、70代〜90歳以上の男女11人の死亡が発表された。新規感染者数は4日連続で前週の同じ曜日を下回った。
　県によると、医療機関など8カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生した。
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