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＜新型コロナ＞感染急拡大 医師「相当厳しい状況」 7月第5週 発熱外来「逼迫」
新型コロナウイルスのオミクロン株派生型「ＢＡ・５」の感染急拡大により、陽性者の診療にあたる埼...
8月10日
文化財守る大切さ感じて 小鹿野で企画展 修理保存の現状紹介
地域に残る文化財の修理保存の現状などを紹介する企画展「守ろう小鹿野の宝 指定文化財保護・修理...
＜新型コロナ＞埼玉県で7084人感染、10人死亡
埼玉県内では9日、新型コロナウイルスの新たな感染者7084人と、40代〜100歳代の男女1...
8月9日
アートで見る浦和の風景「今と昔」 うらわ美術館 ゆかりのアーティスト一堂に 明治〜現代、絵や工芸品141点
さいたま市ゆかりのアーティストの作品を一堂に集めた展覧会「芸術家たちの住むところ」が、うらわ...
漢方講座で次世代育成 埼玉県婦連と日本薬科大 地域活性化で協定
埼玉県地域婦人会連合会（県婦連、柿沼トミ子会長）と日本薬科大（伊奈町）が包括連携協定を結び、...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに8832人感染、11人死亡 医療機関などでクラスター
埼玉県内では８日、新型コロナウイルスの新たな感染者８８３２人と、７０～９０代の男女１１人の死...
8月8日