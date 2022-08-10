埼玉県内では10日、新型コロナウイルスの新たな感染者1万3035人と、70代〜90歳以上の男女11人の死亡が発表された。新規感染者数は4日連続で前週の同じ曜日を下回った。

県によると、医療機関など8カ所で新たにクラスター（感染者集団）が発生した。

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