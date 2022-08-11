仙台育英が３回戦へ　全国高校野球選手権第６日

2022年8月11日 10時35分 （共同通信）
　仙台育英―鳥取商　６回裏仙台育英１死三塁、斎藤陽が左前に先制打を放つ。投手岩崎＝甲子園

　仙台育英―鳥取商　６回裏仙台育英１死三塁、斎藤陽が左前に先制打を放つ。投手岩崎＝甲子園

　全国高校野球選手権大会第６日は１１日、甲子園球場で２回戦が行われ、仙台育英（宮城）が鳥取商に１０―０で勝って３回戦へ進んだ。
　仙台育英は六回に３安打と四球などで５得点。八回は８連打で５点を加え、５投手の継投で２安打に抑えて零封した。
　第２試合は高松商（香川）と佐久長聖（長野）が対戦。

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