投打のかみ合った下関国際が快勝。一回に赤瀬の内野安打で１点先制。六回は赤瀬の二塁打などで２点を奪い、八、九回も１点ずつ加えた。投手陣は無失点リレー。先発の古賀は４安打で要所を締め、六回２死満塁で救援した仲井は一人も走者を許さなかった。

富島は六回までに４度、三塁に走者を進めたが生かせず、力投した日高を援護できなかった。



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