下関国際５―０富島　下関国際が快勝

2022年8月11日 18時42分 （共同通信）
　下関国際―富島　１回表下関国際２死満塁、赤瀬が三塁へ先制の適時内野安打を放つ。投手日高、捕手日柳＝甲子園

　下関国際―富島　１回表下関国際２死満塁、赤瀬が三塁へ先制の適時内野安打を放つ。投手日高、捕手日柳＝甲子園

　投打のかみ合った下関国際が快勝。一回に赤瀬の内野安打で１点先制。六回は赤瀬の二塁打などで２点を奪い、八、九回も１点ずつ加えた。投手陣は無失点リレー。先発の古賀は４安打で要所を締め、六回２死満塁で救援した仲井は一人も走者を許さなかった。
　富島は六回までに４度、三塁に走者を進めたが生かせず、力投した日高を援護できなかった。

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