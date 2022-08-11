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初入閣に 県政界 期待の声 茨城県関係議員2人以上入閣 26年ぶり 法相に葉梨康弘氏 文科相に永岡桂子氏
十日の内閣改造で、茨城県選出の葉梨康弘氏（６２）＝衆院３区＝と永岡桂子氏（６８）＝衆院７区＝...
8月11日
真夏の日差しの下 咲き誇るヒマワリ ひたち海浜公園
茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で約二万五千本のヒマワリが満開となり、一面に広がる黄色...
＜つなぐ 戦後77年＞茨城県庁で原爆パネル展
ヒロシマとナガサキの原爆被害を伝えるパネル展（茨城県、県原爆被爆者協議会主催）が、県庁二階の...
＜新型コロナ＞茨城県で2963人が感染、3人死亡
茨城県は10日、新型コロナウイルスに感染し入院していた70代と80代の男性、90代女性の3人の死亡...
8月10日
＜つなぐ 戦後77年＞水戸と東京の空襲 語り継ぐ 体験談など、高校生がオンラインで朗読
若い世代が戦争の惨禍を語り継ごうと、茨城県水戸市と東京都の高校生がオンラインでつながり、それ...
JR東が赤字公表の水郡線 新たな鉄道需要創出を 高梨・大子町長インタビュー 催しや車からの乗り継ぎ推進
ＪＲ東日本が７月末に公表した地方路線の収支データで、茨城県北の山間部を走る水郡線の厳しい経営...