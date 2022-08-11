＜新型コロナ＞茨城県で新たに4581人感染

2022年8月11日 19時21分

﻿　茨城県と水戸市は11日、新たに4581人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の累計は25万474人。療養者の総数は2万5071人。自宅療養は2万3839人で入院中は512人（うち重症8人）。（加藤裕治）
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