﻿ 茨城県と水戸市は11日、新たに4581人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。感染者の累計は25万474人。療養者の総数は2万5071人。自宅療養は2万3839人で入院中は512人（うち重症8人）。（加藤裕治）

関連キーワード 茨城

新型コロナ