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米都市圏の中古住宅価格最高 ４～６月期、１４％高
【ワシントン共同】全米不動産業者協会（ＮＡＲ）が１１日発表した２０２２年４～６月期の都市圏一戸建て中...
8月12日
発がん訴訟のパウダー廃止 Ｊ＆Ｊ、ベビー用
【ニューヨーク共同】米医薬品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）は１１日、タルク（滑石）を原...
バルト３国、中国との枠組み離脱 エストニアとラトビアも
【ベルリン共同】バルト３国のエストニアとラトビアは１１日、中国との経済的な協力枠組みからの離脱を決め...
＜見つけて！お得な食材＞はくさいは4割安、キャベツ、なす、イワシもお手ごろ…野菜とお魚の値段を調べてみた
だいこんやたまねぎなどは引き続き平年に比べ高いですが、はくさいやキャベツ、なすは安値で取引...
コロナ給付金、事務費に計6700憶円超 10事業を本紙集計 書類印刷、郵送…民間委託で費用膨張
新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府が企業や家計に給付金を配る際、少なくとも10事業で計6756...
景気拡大の予想が急減、５５％ １年前９０％、停滞感強まる
共同通信社は１１日、主要企業１１４社に実施したアンケートをまとめた。今後１年の国内景気を拡大傾向と見...