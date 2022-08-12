東証、４７６円高　午前９時１５分現在

2022年8月12日 09時24分 （共同通信）
　休日明け１２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、休日前の１０日終値比４７６円９６銭高の２万８２９６円２９銭だった。

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