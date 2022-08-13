【午前】８時４１分、官邸。４２分、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、原宏彰内閣府官房長。９時１２分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。２４分、国家安全保障会議。４５分、山梨県の船木直美小菅村長、岡部岳志丹波山村長。森屋宏自民党県連会長、堀内詔子前ワクチン接種推進担当相同席。１０時２８分、物価動向に関するヒアリング。１１時１分、小池百合子東京都知事から要望書受け取り。５４分、東京・大手町の大手町合同庁舎３号館。自衛隊が運営する新型コロナウイルスワクチン大規模接種会場でワクチン接種。５８分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時２２分、官邸。１時３分、臨時閣議。１５分、谷公一防災担当相、村田隆内閣危機管理監、榊真一内閣府政策統括官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長。３５分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。４４分、滝沢内閣情報官。２時９分、皇居。内奏、副大臣認証式。４時２０分、官邸。５３分、内閣府副大臣に担当指示。５時７分、公邸。１５分、副大臣と記念撮影。１９分、副大臣会議。２９分、官邸。６時１１分、政務官に辞令交付。３１分、公邸。３６分、政務官と記念撮影。４０分、政務官会合。４９分、同会合を途中退席。



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