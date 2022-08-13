千葉県は、二〇二一年度の一般会計決算の見込みを発表した。新型コロナウイルス関連費の増大を受け、歳入は前年度１５・３％増の二兆五千三百八十六億円、歳出が同１６・５％増の二兆五千三十億円と、いずれも二年連続で過去最大だった。国庫返還分を除いた実質収支は八十三億円の黒字で、十八年連続の黒字確保となった。

新型コロナウイルス関連事業の決算額は五千九百五十三億円で、前年比千三百九十六億円増。飲食店などへの感染対策協力金が二千八百三十五億円を占め、中小企業振興費が千三百二十四億円、病床確保事業費が七百二十六億円と続いた。

歳入では、県税収入が九千百二十五億円（前年比八百四十五億円増）で過去最多。原油価格高騰に伴う輸入額の増加で地方消費税が増収となった影響が大きいという。歳出では、社会保障関係費が前年比百五十九億円増の三千百七十四億円で、高齢化の進展などで増加が続いている。

県債残高は、前年比六十四億円（０・２％）減の三兆六百五十六億円。財政の硬直度合いを示す経常収支比率は、県税収入の伸びなどを受け前年度比で１３・４ポイント改善し８４・４％だった。

県担当者は、「実質収支は黒字が続いているが、新型コロナや原油価格、物価の高騰の影響が懸念され、先行きは不透明だ。引き続き県税など財源確保や事務事業の見直しに取り組む」と話した。

特別会計では、上水道事業の収益的収入が八百二十七億円、支出が七百十三億円で、純利益が前年比四億円増の八十五億円だった。（加藤豊大）



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