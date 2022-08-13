智弁和歌山３―５国学院栃木　六回に逆転、継投で競り勝つ

2022年8月13日 16時43分 （共同通信）
　智弁和歌山―国学院栃木　６回裏国学院栃木無死一塁、平井の適時二塁打で生還する槙本。捕手渡部＝甲子園

　智弁和歌山―国学院栃木　６回裏国学院栃木無死一塁、平井の適時二塁打で生還する槙本。捕手渡部＝甲子園

　国学院栃木は２―３とリードされた直後の六回、平井と長田の適時二塁打など４連打で２点を奪い逆転。八回には平井がソロ本塁打を放った。五回までは３投手がつなぎ、六回から登板した盛永が４回を１失点で踏ん張った。
　智弁和歌山は先発の武元が一、六回に連打を許して４失点。打線も８安打ながら３併殺、１０残塁とかみ合わなかった。

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