栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十三日、新たに二千四百五十二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計十五万八千八百三十四人。県は八十歳以上の男女三人、七十代の男性一人、年代性別非公表一人の計五人の死亡を発表、県内の死亡者数は三百三十八人になった。

鹿沼市の医療機関で九人、足利市の障害者施設で八人の感染が判明、県はクラスター（感染者集団）の発生と判断した。

また県は、七月二十九日〜八月四日に陽性判明したうちの一件で、オミクロン株の新系統ＢＡ・２・７５系統を県内初確認した。

居住地別の新規感染者は次の通り。

▽１３日発表（２４５２人）

宇都宮市５２０人、那須塩原市２５６人、足利市、栃木市各２０８人、小山市１８１人、佐野市１７５人、鹿沼市１５４人、大田原市１１１人、真岡市８６人、日光市６５人、下野市６２人、矢板市４４人、さくら市４２人、那須烏山市４０人、壬生町３９人、那須町３３人、上三川町２８人、高根沢町２８人、那珂川町２５人、野木町２３人、芳賀町２０人、益子町１５人、市貝町１３人、塩谷町９人、茂木町５人、県外５９人、調査中３人。



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