二松学舎大付が逃げ切った。三回に中川の適時三塁打、片井のソロなど５長短打を集めて４点を先行。五回は片井の二塁打などで３点を加えた。先発の辻が７回を４安打２失点にまとめ、追い上げをかわした。

社は５失策と守備の乱れが響いた。打線は勝股の２ランなどで終盤に反撃。九回は１点をかえしなお２死満塁と攻めたが、及ばなかった。



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