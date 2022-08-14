千葉県内で14日、新型コロナウイルスで新たに4603人の感染と、70代以上の男女8人の死亡が発表された。熊谷俊人知事も同日、自らの感染を明らかにした。発熱したもののせきや喉の痛みはないといい、「軽症のため自宅で療養し、公務は在宅で行えるものはテレワークで対応する予定」とのコメントを発表。公務復帰は24日の見通しという。

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