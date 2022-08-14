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＜夏の甲子園＞市立船橋 2回戦敗退 「市船soul」で意地見せた
第１０４回全国高校野球選手権大会第８日の十三日、千葉県の市立船橋は２回戦で６−８で敦賀気比（...
8月14日
盛夏に輝く黄色い大輪 佐倉西部自然公園で5万本
千葉県佐倉市畔田と下志津にまたがる佐倉西部自然公園の「ひまわり畑」が見ごろを迎え、カメラやス...
＜新型コロナ＞千葉県で5785人感染、10人死亡 病床使用率は67.5%
千葉県内で１３日、新たに５７８５人の感染と、感染者で６０～９０代以上の男女１０人の死亡が発表...
8月13日
千葉県一般会計 歳入歳出とも最大 21年度決算見込み 実質収支黒字続く
千葉県は、二〇二一年度の一般会計決算の見込みを発表した。新型コロナウイルス関連費の増大を受け、歳入は...
＜チェック 危険な通学路＞歩道部分ふさぐ電柱 児童が車道へ 市原の県道 移設めど立たず 地元住民「行政は危機感持ち対応を」
千葉県市原市の山あいの鶴舞地区にある、片側一車線の県道１７１号。夏休みが始まる前の平日夕方、...
＜新型コロナ＞千葉県で8003人が新たに感染、21人死亡
千葉県内では12日、新型コロナウイルスに新たに8003人が感染し、30〜90代以上の男女21...
8月12日