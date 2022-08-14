子ども３人放置し外出疑い　２１歳母親逮捕、北海道・釧路

2022年8月14日 23時22分 （共同通信）
　北海道警本部

　北海道警本部

　北海道警釧路署は１４日、１０歳未満の子ども３人を自宅に放置したまま外出したとして、保護責任者遺棄の疑いで、母親の無職渡辺恵美里容疑者（２１）を逮捕した。
　逮捕容疑は１４日午前２時半ごろから同午前８時２０分ごろまでの間、同居する女児と男児２人を自宅に放置した疑い。
　釧路署によると、３人は渡辺容疑者の実子という。

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