北海道警本部

北海道警釧路署は１４日、１０歳未満の子ども３人を自宅に放置したまま外出したとして、保護責任者遺棄の疑いで、母親の無職渡辺恵美里容疑者（２１）を逮捕した。

逮捕容疑は１４日午前２時半ごろから同午前８時２０分ごろまでの間、同居する女児と男児２人を自宅に放置した疑い。

釧路署によると、３人は渡辺容疑者の実子という。



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