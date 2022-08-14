北海道警本部
関連キーワード
し尿処理施設から消毒剤 魚が大量死、岐阜・高山
岐阜県高山市は１４日、同市久々野町久須母のし尿処理施設「久々野衛生センター」から、汚水処理水の消毒な...
8月14日
北日本、北陸で大雨恐れ 台風８号は温帯低気圧に
気象庁は１４日、前線や低気圧の影響で、１５～１６日は北日本（北海道・東北）や北陸で大気の状態が非常に...
事故死少年、母娘刺傷と関連捜査 福岡県警、東京都内在住か
北九州市小倉北区で１３日夜、母親（３７）と高校生の娘（１５）が刺され、重傷を負った事件の約３０分後、...
静岡の突風は「竜巻の可能性」 気象台、風速３５ｍ
静岡地方気象台（静岡市駿河区）は１４日、同区青沢で１３日午前に発生した突風は竜巻の可能性が高いと明ら...
障害年金、受け取りやすく 国が改正検討、２５年に法案
一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人...
校内設備「安全に問題」千カ所超 定期点検すり抜け、小中学校調査
２０２１年４月に宮城県白石市立小で防球ネットの支柱が倒れ、児童２人が死傷した事故を受け学校設備の詳細...