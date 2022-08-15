仙台育英が準々決勝へ　全国高校野球選手権第１０日

2022年8月15日 10時55分 （共同通信）
　全国高校野球選手権大会第１０日は１５日、甲子園球場で３回戦が行われ、仙台育英（宮城）が３年ぶりに準々決勝に進んだ。
　５―４で明秀学園日立（茨城）に逆転勝ち。２点を追う七回に連続押し出し四球で追い付き、岩崎の犠飛で勝ち越した。
　第２試合は高松商（香川）と九州国際大付（福岡）が対戦。

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