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首相、地方臨時交付金の増額指示 小麦価格は据え置き
政府は１５日、物価高への対応を話し合う「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合を官邸で開いた。岸田文雄...
8月15日
高市氏ら２閣僚が靖国参拝 終戦の日、３年連続
高市早苗経済安全保障担当相と秋葉賢也復興相は１５日午前、東京・九段北の靖国神社に参拝した。終戦の日に...
GDP、プラス成長も楽観できず 物価高騰、海外景気減速、コロナ再拡大の「三重苦」
＜解説＞
2022年4～6月期の国内総生産（GDP）は、新型コロナ対策の行動制限が3月下旬に解...
ＧＤＰ、年率２・２％増 ４～６月、行動制限解除で
内閣府が１５日発表した２０２２年４～６月期国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）速報値は、物価変動を除く実...
米議会議事堂近くのバリケードに車突っ込み、炎上 乗車の男、空に発砲後、自殺か
【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦議会議事堂近くで１４日午前４時過ぎ、男が車で警備用バリケード...
大谷、１安打１打点 鈴木は無安打
【アナハイム共同】米大リーグは１４日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はアナハイムでのツインズ戦に「２...