明豊―愛工大名電 ５回裏愛工大名電２死一、三塁、市橋が中前に適時打を放つ。投手森山、捕手鈴木＝甲子園
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8月15日
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１６日の予告先発
◇セ・リーグ
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ＤｅＮＡ・今永―巨人・菅野（横浜）
広島・森下―中...