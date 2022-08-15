愛工大名電が３試合連続２桁安打となる１２安打、５得点で勝った。一回に山田の犠飛で先制し、三、四回に１点ずつ加点。３―１の五回には有馬、市橋の連続適時打で２点を加えた。有馬は直球が走り、６安打２失点で完投した。

明豊は今大会初登板の先発江藤からの継投で対抗したものの小刻みに得点を許し、打線も好機であと一本が出なかった。



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