【午前】８時２６分、官邸。２８分、加藤勝信厚生労働相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、山際大志郎経済再生担当相、森昌文首相補佐官、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。９時３１分、物価・賃金・生活総合対策本部。１０時１分、閣議。３２分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官。１１時１１分、東京・三番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑。献花。２０分、東京・北の丸公園の日本武道館。５１分、全国戦没者追悼式。

【午後】０時５８分、官邸。１時３７分、栗生官房副長官、村田隆内閣危機管理監、森昌文首相補佐官、榊真一内閣府政策統括官、前島明成農林水産省危機管理・政策立案総括審議官、岡村次郎国土交通省水管理・国土保全局長、長谷川直之気象庁長官。２時４１分、公邸。３時９分、東京・八重洲の書店「八重洲ブックセンター本店」。本を購入。４時２２分、公邸。５時５７分、東京・芝公園の増上寺。故二木英徳日本体操協会前会長の通夜に参列。６時１２分、公邸。７時２８分、東京・神宮前の鉄板焼き店「表参道うかい亭」。裕子夫人ら家族と食事。



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