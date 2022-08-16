大阪桐蔭は川原が切れのある直球と鋭い変化球を駆使して、８奪三振。６安打に抑えて完封した。打線は一回に丸山、海老根の連続適時打で２点を先行。二回に松尾の犠飛、四回に暴投で１点ずつ加えた。

二松学舎大付は先発の大矢が四回途中４失点。２番手の布施が八回まで無失点と粘ったが、打線が援護できなかった。守備のミスも痛かった。



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