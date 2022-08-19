Ｂジェイズ菊池１回１安打無失点　ヤンキース戦、３番手で登板

2022年8月19日 12時09分 （共同通信）
　ヤンキース戦の八回から３番手で登板し、１回を１安打無失点だったブルージェイズの菊池＝ニューヨーク（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　ヤンキース戦の八回から３番手で登板し、１回を１安打無失点だったブルージェイズの菊池＝ニューヨーク（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　▽ヤンキース―ブルージェイズ（１８日・ニューヨーク）
　ブルージェイズの菊池は９―２の八回から３番手で登板し、１回を１安打無失点、２三振１四球だった。防御率は５・１８。チームは９―２で勝った。（共同）

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