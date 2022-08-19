米女子プロバスケ、町田は２得点　チームは敗れる

2022年8月19日 15時06分 （共同通信）
　【シアトル共同】米女子プロバスケットボールのＷＮＢＡは１８日、各地でプレーオフ１回戦（３回戦制）が行われ、ミスティックスの町田瑠唯は敵地シアトルでのストームとの第１戦に途中出場し、４分２２秒プレーして２得点、アシストはなかった。チームは８３―８６で競り負けた。
　第２戦はシアトルで２１日（日本時間２２日）に行われる。

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