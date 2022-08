<私たちの翼 東京パラ1年㊤>

あの夜の空間が、今も忘れられない。昨年8月24日、「WE HAVE WINGS」をコンセプトに掲げた東京パラリンピックの開会式。東京都の中学3年生、 和合由依 ( わごうゆい ) さん(14)は公募で選ばれ、パフォーマンス「片翼の小さな飛行機」の主役を務めた。「世の中、周りと違う人を分けてしまう人がいる。そういうのを変えていこうよと示せたのがあの場」

 東京パラリンピック開会式 2021年8月24日に開催。出演者714人のうち障害がある人は166人。一般公募で選ばれた75人も出演した。パフォーマンスでは、飛ぶことをあきらめていた「片翼の小さな飛行機」が多様な乗り物たちに出会い、自分の翼で飛び立つ物語を表した。

1年を経て24日、再び演技する姿を、約4分のミュージックビデオ(MV)で公開する。歌は、ともに開会式の舞台に立った武藤 将胤 ( まさたね ) さん(35)が、あの夜の光景を歌詞に書いた「FLY」だ。「もっと高く We can fly. もっと先へ More freely 自由に舞い上がってみるよ」

生まれつき手足に障害があり、下半身に力が入りにくく、脚を伸ばすのは難しい。左腕は肩までしか上がらない。だが、7月下旬のMVの撮影で、車いすから体を持ち上げてもらう動きに挑んだ。「未来予想繰り返して 羽広げた決意の今日 昨日までのボーダーライン 飛び越えてけ」。こう歌詞に書いた武藤さんと、仲間や未来を信じて成長する姿を表現した。

1年前、コロナ禍で無観客の国立競技場(東京都新宿区)で、演じることが自分を表現する手段と知った。役者という夢もできた。「障害があってもできる」と伝えたい。「共生って、どんな人もいろんな人と活動すること。みんなで意見を出し合える、それを示したのがあの夜。あれが当たり前の社会になれば」

武藤さんは開会式で、電飾された「光るトラック」に乗って登場しながら「ここで終わりではない。実際の社会で、多様な個性を生かして世界に羽ばたくスタート」と思った。

広告会社で働きつつ、体の異変を感じ始めた2013年9月、東京大会の開催が決まった。徐々に筋肉を動かせなくなる難病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断されたのは翌14年10月。東京大会への参加は確固たる目標になった。「開催時の体がどうなっているか、想像するだけで怖かった。だからこそ舞台に立てば、障害と闘う仲間に希望のメッセージを発信できる」。人工呼吸器を装着して声を出せない今、視線入力でパソコンを操り、合成音声で熱く語る。

東京五輪の聖火ランナーも務め「感無量だった」。でも、1年を経て「誰かが動き続けないと火が消える」と危機感も覚える。一般社団法人「WITHALS」の代表理事として病気の啓発活動をするのも、同様の啓発で14年夏に世界で流行した「アイスバケツチャレンジ」が一過性で終わったから。「共生社会の実現も、続けて行動する必要がある」。一夜の夢で終わらせず、もっと高く飛び続ける。(神谷円香)

◇

東京五輪・パラリンピック組織委員会の汚職事件の捜査が進む中、東京パラリンピックの開催から、まもなく1年を迎える。大会が掲げた多様性と調和、共生社会の実現を開会式で訴えた人たちは今、何をレガシーとして残したいのか。2回に分けて紹介する。

関連キーワード 社会

主要ニュース

神谷円香記者